UNITED, ALLE BIG ITALIANE PIACE JANUZAJ

11 aprile 2017

Il Manchetser United avrebbe deciso di non puntare su Adnan Januzaj, attaccante belga di 22 anni attualmente in prestito al Sunderland. Il giovane talento originario del Kosovo ha il contratto in scadenza a giugno e secondo il Daily Telegraph avrebbe attirato l'attenzione di molti club di Serie A: Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma sarebbero tutte pronte a investire su di lui.