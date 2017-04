UNITED: 200 MILIONI PER NEYMAR

2 aprile 2017

Non si placano in Inghilterra le voci di un possibile addio di Neymar al Barcellona. Secondo quanto riporta il 'The Sun' il fuoriclasse brasiliano sta valutando le offerte provenienti dal Regno Unito, con Manchester United e Chelsea disposte a fare follie. In particolare il Manchester potrebbe versare ai catalani la cifra della clausola rescissoria pari a 200 milioni di euro garantendo a Neymar 25 milioni di euro a stagione.