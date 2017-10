UNGHERIA, LEEKENS NUOVO CT

30 ottobre 2017

Dopo l'esonero di Bernd Storck, l'Ungheria ha scelto il nuovo commissario tecnico. È il belga Georges Leekens che ha firmato un contratto con la federcalcio magiara fino al 2020, anno in cui si disputeranno gli Europei. Leekens ha subito dichiarato il suo obiettivo: "Voglio arrivare agli Europei e lavoreremo per riuscirci. Non credo nella fortuna, ma nel lavoro duro".