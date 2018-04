UMTITI SPAVENTA IL BARÇA: "HO TANTE OFFERTE"

2 aprile 2018

In un'intervista a Canal+, Samuel Umtiti spaventa il Barcellona sul suo futuro. "Ho diverse offerte - ha detto il difensore francese - Con il Barça non è cominciata alcuna discussione sul mio rinnovo". La sua clausola di rescissione è di soli 60 milioni di euro. "Non è molto alta, tutto il mondo lo sa. Ma non è una cosa che mi interessa. Sono concentrato sul campo. Il resto si vedrà".