UFFICIALE: UDINESE, WAGUE AL WATFORD E KONE ALL'AEK

31 agosto 2017

Molla Wague e Panagiotis Kone salutano l'Udinese. Il difensore si trasferisce in Inghilterra, al Watford, come Karnezis. Il greco ritorna nella societa' che l'ha lanciato nel calcio professionistico: è stato infatti ceduto in prestito all'AEK Atene. L'accordo prevede il prestito fino al 30 giugno 2018.