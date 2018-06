UFFICIALE, UDINESE: PRADE' NUOVO RESPONSABILE AREA TECNICA

14/06/2018

A partire dal 1° luglio sarà Daniele Pradè il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Calcio. “Diamo il benvenuto - ha dichiarato il Direttore Generale Franco Collavino - a Pradè, a cui sarà affidato il coordinamento dell’area tecnica della società: ha raggiunto risultati estremamente positivi in ogni squadra in cui ha militato nell’arco della sua carriera. Questa grande esperienza rappresenterà ora una risorsa importante per i nostri colori”.