UFFICIALE: UDINESE, AGUIRRE IN PRESTITO AL CLUB NACIONAL

20 gennaio 2017

Acquistato dall'Udinese nel 2014, Roberto Aguirre non ha mai inciso nella squadra friulana, nè durante le esperienze in prestito all'Empoli ed al Perugia. Dopo l'ulteriore fallimentare parentesi al Lugano in questi primi 6 mesi della stagione, la società di Pozzo ha deciso di rispedirlo in Uruguay, al Club Nacional. E' la stessa società sudamericana ad annunciarlo.