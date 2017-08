UFFICIALE TORINO: PRESO ANCHE ANSALDI

31 agosto 2017

Come preannunciato, il Torino ha chiuso con l'Inter l'affare Ansaldi. L'esterno ormai ex nerazzurro va a prendere nella rosa di Mihajlovic il posto lasciato libero da Zappacosta, ceduto al Chelsea. "Darò il meglio per il Torino. Avrei voluto giocare di più, ma pago i ko - ha detto Ansaldi a Premium Sport -. Non sono deluso, ma cambiano i miei obiettivi".