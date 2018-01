UFFICIALE: TORINO, ESONERATO MIHAJLOVIC

4 gennaio 2018

Ufficiale: il Torino ha esonerato Mihajlovic. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Sinisa Mihajlovic dall'incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nel comunicato del club granata - A Sinisa e al suo staff vanno i ringraziamenti per l'impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata".