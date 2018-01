UFFICIALE: TOLOSA, ESONERATO IL TECNICO DUPRAZ

22 gennaio 2018

Il tecnico del Tolosa Pascal Dupraz è stato esonerato. Lo rende noto il club francese con una nota ufficiale. Dupraz paga il pessimo rendimento in campionato: la squadra è penultima in classifica, con appena 20 punti dopo 22 giornate. Arrivato il 1° marzo 2016, Dupraz è il settimo allenatore ad essere licenziato in questa stagione di Ligue 1. Al momento la squadra è stata affidata a Mickael Debeve.