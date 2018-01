UFFICIALE: TEVEZ TORNA AL BOCA

6 gennaio 2018

Ora e' ufficiale: l'ex attaccante di Manchester United e la Juventus Carlos Tevez torna al Boca Juniors dopo soli 12 mesi di esperienza nel calcio cinese con lo Shanghai Shenhua. E' stata la stessa squadra argentina ad annunciarlo. "Tevez torna a casa! Ha già raggiunto la squadra oggi si sta allenando con i suoi nuovi compagni di squadra", si legge sui vari profili social. A corredo c'e' anche una foto de l'Apache al lavoro in una palestra. Per il 33enne Tevez si tratta della sua terza parentesi in carriera con la maglia del Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto e alla quale legato da un rapporto quasi indissolubile.