UFFICIALE, TERRY LASCIA IL CHELSEA

17 aprile 2017

Dopo 22 anni, John Terry a fine stagione lascerà il Chelsea. Lo ha annunciato ufficialmente il club su Twitter, parlando di "enorme gratitudine" per il giocatore. "Le parole non possono spiegare l'amore che provo per questa squadra, ma è arrivato il momento di lasciarla. Ho sempre voluto lasciare al momento giusto, nel modo giusto, e credo che questo momento sia al termine della stagione - ha spiegato il calciatore -. Deciderò del mio futuro più avanti. Adesso voglio solo aiutare il club a vincere la Premier".