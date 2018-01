UFFICIALE: SAMPDORIA, INGAGGIATO STIJEPOVIC

4 gennaio 2018

Con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, la Sampdoria ha annunciato l’acquisito a titolo definitivo dal Mladost Podgorica del calciatore Ognjen Stijepovic, nato a Podgorica in Montenegro il 22 ottobre 1999. Con tutta probabilità il calciatore sarà un rinforzo per la Primavera, dopo aver convinto lo staff tecnico blucerchiato in alcuni provini in questa prima parte di stagione.