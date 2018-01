UFFICIALE: PAZ AL BOLOGNA

30 gennaio 2018

Nehuen Paz è un nuovo giocatore del Bologna. Lo ha ufficializzato il club rossoblù. Il centrale argentino arriva dal Newell's Old Boys e solo domani saprà se sarà subito a disposizione di Donadoni o se dovrà attendere questa estate. Il Bologna ha infatti problemi di lista e per inserire il nuovo acquisto dovrà cedere almeno un giocatore "Over 21" in questa finestra di mercato. Se l'operazione non dovesse riuscire, Paz verrebbe ceduto in prestito probabilmente al Montreal Impact.