UFFICIALE, OSORIO NUOVO CT DEL PARAGUAY

04/09/2018

Il tecnico colombiano Juan Carlos Osorio, allenatore del Messico agli ultimi Mondiali in Russia, è stato nominato commissario tecnico della nazionale di calcio del Paraguay. Lo ha reso noto la Federcalcio paraguaiana. Per Osorio c'è una missione: far qualificare il Paraguay per la Coppa del Mondo in Qatar nell'inverno del 2022.