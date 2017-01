UFFICIALE: MOUNIER ALL'ATALANTA

31 gennaio 2017

Anthony Mounier torna immediatamente in Italia. Il francese era passato dal Bologna al Saint Etienne pochi giorni fa, ma è stato pesantemente contestato dai tifosi per il suo passato al Lione, così è saltato tutto. Il giocatore si trasferisce quindi all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Lo comunica la società bergamasca sul proprio sito ufficiale.