UFFICIALE: MANAJ DALL'INTER AL PISA VIA PESCARA

18 gennaio 2017

Affare concretizzato ieri, oggi ufficiale. Rei Manaj passa dall'Inter al Pisa. Il giocatore era in prestito dalla società di Corso Vittorio Emanuele al Pescara. Dopo la rottura dell'albanese con la squadra abruzzese, l'Inter ha deciso di mandarlo a giocare in prestito per 6 mesi al Pisa di Rino Gattuso. Lo comunica la stessa Inter sul proprio sito ufficiale.