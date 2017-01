UFFICIALE: LEZZERINI ALL'AVELLINO E FRATTALI AL PARMA

18 gennaio 2017

Girandola di portieri in Campania: Lezzerini, chiuso da Tatarusanu e Sportiello, è passato in prestito dalla Fiorentina all'Avellino. Allo stesso tempo il club campano ha ceduto il cartellino dell'estremo difensore Frattali al Parma: in questo caso si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. Frattali ha infatti firmato un contratto fino al 2019 con gli emiliani. Lo riporta corrieredellosport.it.