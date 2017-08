UFFICIALE: LEMINA DALLA JUVE AL SOUTHAMPTON

8 agosto 2017

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Southampton Football Club Limited per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Rene Junior Lemina per un corrispettivo di € 17 milioni pagabili in tre esercizi. Il valore di cessione potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al verificarsi di determinate condizioni sportive nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 9,4 milioni.