UFFICIALE: LASICKI AL CARPI

27 gennaio 2017

Lasicki lascia il Napoli è va in prestito in Emilia: "Il Carpi F.C. 1909 - si legge sul sito del club - comunica l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2017 con diritto di opzione e contro-opzione da SSC Napoli del diritto alle prestazioni sportive di Igor Michal Lasicki. Il difensore polacco classe 1995 ha già raggiunto il ritiro biancorosso e domani sarà convocato per la partita di Benevento. Indosserà la maglia numero 32".