UFFICIALE: LA SPAL ACQUISTA VITALE DALLA JUVE

25 gennaio 2018

Mattia Vitale è un calciatore della Spal. Il centrocampista, uscito dal vivaio della Juventus, con alle spalle già 40 presenze in serie B, si trasferisce a titolo definitivo al club romagnolo. Nella stessa operazione, il pari ruolo Alessandro Di Pardo (18) diventa interamente di proprietà della Juventus, in virtù delle buone prestazioni offerte nella Primavera bianconera. A sua volta Vitale, dopo un brevissimo periodo al Venezia, ha iniziato la stagione con la Spal pur non trovando ancora l'esordio in massima serie con Semplici. Entrambi i contratti sono già stati depositati.