UFFICIALE, L'EX BENEVENTO DIABATE' NEGLI EMIRATI

18/09/2018

Nuova avventura per Cheick Diabaté, ex attaccante del Benevento. L'attaccante maliano, protagonista lo scorso anno con la maglia dei campani con 8 gol in 11 presenze, è stato ufficializzato come nuovo acquisto dell'Emirates Club. Dopo l'avventura italiana il classe '88 era rientrato ai turchi dell'Osmanlıspor.