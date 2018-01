UFFICIALE, INTER: JOAO MARIO IN PRESTITO AL WEST HAM

26 gennaio 2018

"FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del centrocampista portoghese Joao Mario al club londinese del West Ham". Questo il comunicato stringato che il club nerazzurro ha pubblicato sul proprio sito per certificare il trasferimento in prestito del lusitano ex Sporting Lisbona alla corte di David Moyes.