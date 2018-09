UFFICIALE, HIDDINK CT CINA UNDER 21

10/09/2018

Nuova avventura da commissario tecnico per Guus Hiddink. Dopo le ultime avventure con Olanda, Anzhi e Chelsea, il tecnico 71enne è stato ufficializzato come guida della Nazionale cinese Under 21. Secondo quanto riportato dal sito della federazione cinese, il tecnico è chiamato a raggiungere la qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo del 2020.