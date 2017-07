UFFICIALE: GRASSI E' DELLA SPAL

27 luglio 2017

Alberto Grassi è ufficialmente un giocatore della Spal. Lo comunica il sito ufficiale del club. Il centrocampista arriva in Emilia dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore classe 1995 è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta prima del passaggio in azzurro avvenuto nel 2016. L'ultima stagione Grassi l'ha giocata, in prestito, con la maglia dei bergamaschi collezionando 18 presenze e un gol.