UFFICIALE: GABIGOL AL SANTOS

25 gennaio 2018

Titoli di coda per Gabriel Barbosa al Benfica. L'attaccante dell'Inter torna infatti al Santos. "Oggi chiudo il mio ciclo al Benfica, un gigante che ho imparato ad ammirare - ha scritto il brasiliano sul suo profilo Twitter -. Voglio ringraziare il club per l'opportunità e i miei colleghi per l'affetto e l'amicizia. Grazie fratelli!". Poi sul profilo Twitter del Santos è arrivata la conferma dell'operazione.