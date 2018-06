UFFICIALE: FAVILLI TORNA ALLA JUVENTUS

15/06/2018

La Juventus riabbraccia Andrea Favilli. Ufficiale il ritorno in bianconero del classe '97, questo il comunicato sul sito dei Campioni d'Italia: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli a fronte di un corrispettivo di € 7,5 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 1,25 milioni al maturare di determinate condizioni entro il 30 giugno 2021".