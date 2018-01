UFFICIALE: FALCO IN PRESTITO AL PESCARA

22 gennaio 2018

Il Bologna ha ufficializzato un'operazione in uscita. "Il contratto di cessione temporanea dell'attaccante Filippo Falco è stato risolto col Perugia - si legge in una nota - e le prestazioni sportive del giocatore sono state cedute al Pescara a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 con opzione per il riscatto".