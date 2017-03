UFFICIALE: EDENILSON FIRMA CON L'INTERNACIONAL

30 marzo 2017

Edenilson lascia l'Italia: l'esterno brasiliano, di proprietà dell'Udinese ma in prestito al Genoa negli ultimi mesi, andrà fino a giugno 2018 a giocare nell'Internacional, sempre in prestito. Lo ha comunicato il club brasiliano sul proprio sito ufficiale. Il 27enne di Porto Alegre ha un contratto in scadenza con i friulani.