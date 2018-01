UFFICIALE, CROTONE: PRESO BENALI

17 gennaio 2018

Ahmad Benali passa dal Pescara al Crotone "in prestito con diritto di riscatto". Lo comunica la società calabrese in una nota sul proprio sito ufficiale. Nato a Manchester nel 1992, cresciuto calcisticamente al City, il giocatore inglese naturalizzato libico è arrivato in Italia nel 2012, al Brescia, prima di trasferirsi a Pescara, dove ottiene da protagonista la promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Lo scorso anno ha messo a segno sei reti alla sua prima stagione in Serie A, mentre nei primi mesi dell'attuale stagione in cadetteria ha realizzato 4 gol in 15 presenze. Benali, che verrà presentato domani alle 10.30 presso la sala stampa dell'Ezio Scida, ha sostenuto stamattina il primo allenamento con i nuovi compagni.