UFFICIALE CROTONE-KOTNIK

1 febbraio 2017

Con una nota sul proprio sito internet, il Crotone "annuncia l'ingresso di Andrej Kotnik. Sloveno, 21 anni, classe '95, un trequartista agile e veloce: può giocare anche come punta centrale o seconda punta. Proviene dalla Società ND Gorcia, club sloveno in cui ha accumulato nell'ultima stagione 17 presenze nella massima serie -con due gol- e due presenze nella fase di qualificazione all'Europa League. Il calciatore arriva al Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto: raggiungerà al più presto il resto della squadra".