UFFICIALE: CRISTANTE ALL'ATALANTA

27 gennaio 2017

Bryan Cristante è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il giocatore arriva in prestito dal Pescara fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per la prossima. Gli orobici hanno inoltre il diritto di acquistare il centrocampista ex Milan a titolo definitivo. Lo comunica la stessa società bergamasca sul proprio sito ufficiale.