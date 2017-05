UFFICIALE: CONCEIÇAO AL NANTES FINO AL 2020

2 maggio 2017

Sergio Conceiçao prosegue la sua avventura con il Nantes. Atteso è arrivato il rinnovo fino al 2020. Ad annunciarlo è lo stesso club francese con un comunicato ufficiale sul sito. Il tecnico portoghese - ex giocatore tra le altre di Lazio, Parma e Inter - ha preso le redini della squadra a dicembre, conquistando 35 punti in 18 partite, portando il Nantes fino all'ottavo posto in Ligue 1.