UFFICIALE: CAGLIARI, BITTANTE VA ALLA SALERNITANA

18 gennaio 2017

Bittante va alla Salernitana. Il Cagliari ha comunicato la risoluzione del prestito del difensore Bittante, il giocatore è tornato all'Empoli dopo l'esperienza in Sardegna. Il club toscano, a sua volta, ha reso noto di aver trovato un accordo con la Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 - si legge nel comunicato ufficiale del club campano - comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Empoli F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore classe ’93 Luca Bittante. L’atleta si aggregherà oggi alla squadra per la seduta di allenamento pomeridiana".