UFFICIALE: BROSCO PASSA ALL'HELLAS VERONA

31 gennaio 2017

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Latina Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Brosco. Il difensore ha sottoscritto un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020. Contestualmente, l'Hellas Verona FC ha trasferito le prestazioni sportive dello stesso calciatore, a titolo temporaneo, alla società U.S. Latina Calcio fino al 30 giugno 2017". Questo il comunicato ufficiale con il quale il Verona ha annunciato l'acquisto di Brosco che, però, rimarrà al Latina in prestito fino a fine stagione.