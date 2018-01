UFFICIALE: BENEVENTO, MELARA ALLA JUVE STABIA

31 gennaio 2018

Il Benevento comunica di aver raggiunto l'accordo con la Juve Stabia per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Fabrizio Melara. "La società giallorossa ringrazia Fabrizio per l'impegno profuso e per la dedizione dimostrata in questi anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali", si legge nella nota del club giallorosso.