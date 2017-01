UFFICIALE: BAYERN, RUDY E SUELE DA GIUGNO

15 gennaio 2017

Il Bayern Monaco ha annunciato l'ingaggio dall'Hoffenheim di Sebastian Rudy e Niklas Suele per la prossima stagione. Con il capitano Philipp Lahm e lo spagnolo Xabi Alonso, quasi alla fine della loro carriera, il 26enne Rudy sarà un'opzione in più per Ancelotti a centrocampo, mentre il 21enne Suele andrà a rinforzare la difesa.