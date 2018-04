UFFICIALE, AVELLINO: VIA NOVELLINO C'E' FOSCARINI

3 aprile 2018

Walter Novellino non è più l'allenatore dell'Avellino. Fatali le tre sconfitte rimediate nelle ultime cinque partite, che hanno fatto precipitare i campani appena sopra la zona playout. "L'U.S. Avellino comunica che l'allenatore Walter Novellino e il collaboratore tecnico Simone Tomassoli sono stati esonerati dall'incarico - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della societa' campana - La societa' desidera ringraziarli per l'impegno dimostrato augurando loro le migliori fortune personali e professionali". Il posto di Novellino verrà preso da Claudio Foscarini, che sbarca ad Avellino "in qualita' di tecnico della prima squadra, e con il suo vice Alessandro Turone, fino al termine della stagione in corso".