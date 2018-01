Ufficiale: Aubameyang-Arsenal, Giroud al Chelsea, Batshuayi al Dortmund Acquisto record per i Gunners: 64 milioni. Il Chelsea dà Giroud a Conte

31 gennaio 2018

Per una volta, il triangolo sul mercato ha trovato la sua quadratura. Il colpo a effetto è dell'Arsenal, che ha acquistato Pierre-Emerick Aubameyang dal Borussia Dortmund per di 56,1 milioni di sterline, ovvero poco meno di 64 milioni di euro. "A parte gli eventi spiacevoli delle ultime settimane, la storia tra il Borussia e Aubameyang è stata ricca di successi", ha dichiarato il ds dei tedeschi Zorc. Il trasferimento si è reso possibile grazie agli incastri: l'Arsenal, infatti, ha ceduto Olivier Giroud al Chelsea (18 milioni, e contratto di 18 mesi), con i Blues che hanno dato in prestito al Borussia Dortmund in prestito l'attaccante belga Michy Batshuayi.

AUBAMEYANG: L'ACQUISTO PIÙ COSTOSO DELLA STORIA DELL'ARSENAL Il contratto della vita: a 28 anni e dopo i capricci delle ultime settimane Pierre-Emerick Aubameyang si trasferisce finalmente a Londra. Lo accoglie Wenger e un Arsenal che ha sì perso Alexis Sanchez ma si è rinforzata con l'arrivo di Mkhitaryan.Un acquisto record, il più costoso della storia dei Gunners: al Borussia Dortmund vanno 64 milioni + bonus, al giocatore 12 milioni netti all'anno di ingaggio.



NON POTRÀ GIOCARE IN EUROPA LEAGUE

Aubameyang non potrà essere utilizzato dall'Arsenal nella fase a eliminazione diretta del torneo perché il Dortmund, club con il quale ha disputato la fase a gironi di UEFA Champions League, è stato trasferito ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League. L'Arsenal potrà invece schierare Mkhitaryan, che ha giocato i gironi di Champions con lo United.



ARSENAL, RINNOVA OZIL: 350MILA STERLINE A SETTIMANA Manca solo l'ufficialità, ma Mesut Ozil ha firmato il nuovo contratto con l'Arsenal. Un rinnovo atteso e che, in passato, sembrava lontano. Come riportano tutti i media inglesi il contratto che il tedesco firmerà è letteralmente da capogiro: 400mila euro alla settimana, 20 milioni netti a stagione per tre anni.



BORUSSIA, ARRIVA BATHSUAYI IN PRESTITO Con la partenza di Aubameyang, ecco che il Borussia Dortmund accoglie il belga Michy Batshuayi: l'attaccante del Chelsea ha sostenuto le visite mediche coi gialloneri. Arriva in prestito.

GIROUD NUOVO ATTACCANTE DEL CHELSEA L'intreccio delle punte si è potuto concludere con l'acquisto di Olivier Giroud da parte del Chelsea. Antonio Conte, quindi, perde Batshuayi ma, dopo aver rinunciato a Dzeko, prende il centravanti francese che potrà giocare in coppia con Alvaro Morata ma anche sostituirlo al centro dell'attacco.

ETO'O, ALTRA AVVENTURA IN TURCHIA: VA AL KONYASPOR Samuel Eto'o resta in Turchia ma cambia casacca. Dopo l'avventura all'Antalyaspor, ecco una nuova squadra: ha firmato per il Konyaspor, club della squadra di Konya, che milita nella Serie A turca.

