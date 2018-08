UFFICIALE, ACQUAH ALL'EMPOLI

17/08/2018

Adesso è ufficiale: Acquah è dell'Empoli. La comunicazione è del club granata stesso: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Empoli Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Afriyie Acquah. Il Presidente Cairo, a nome di tutta la Società, saluta Afriyie, lo ringrazia per il contributo dato in questi anni, per la disponibilità e per la professionalità che non sono mai venute a mancare e gli augura di cuore le migliori fortune nel proseguimento della sua carriera".