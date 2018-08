UERDINGEN, TAGLIATO IL FRATELLO DI POGBA

15/08/2018

Mathias Pogba, il fratello dell'ex juventino Paul Pogba, vincitore della Coppa del Mondo, è stato 'tagliato' dall'Uerdingen, squadra di terza divisione tedesca, perché in sovrappeso. "È venuto e se n'è andato, Mathias non poteva aiutare la squadra, attualmente non è in buona forma", ha detto l'allenatore dell'Uerdingen, Stefan Kraemer, al quotidiano tedesco Bild parlando del centrocampista della Guinea.