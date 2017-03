UDINESE, ZAPATA: "PRONTO A RESTARE"

20 marzo 2017

Duvan Zapata ha ritrovato gol e sorriso. Per questo la sua voglia di restare all'Udinese è cresciuta esponenzialmente. "Tutto dipende da cosa farà la società, se mi compra io resto qui volentieri. Purtroppo l'Udinese non ha il diritto di riscatto, mi spiace molto che non mi abbiamo acquistato subito. Ora però è ancora presto per parlare di mercato", ha detto l'attaccante.