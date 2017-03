UDINESE: ZAPATA PIACE A FIORENTINA E SASSUOLO

8 marzo 2017

Duvan Zapata tornerà al Napoli la prossima estate, al termine del prestito biennale concesso dai partenopei all'Udinese. L'attaccante colombiano sarà, con ogni probabilità, però solo di passaggio in azzurro. Il giocatore vorrebbe restare in Friuli, ma Fiorentina e Sassuolo hanno mostrato interesse e potrebbero fare una proposta al Napoli, il quale ha già fatto sapere che per meno di 8 milioni non verrà ceduto. Lo scrive TuttoUdinese.com.