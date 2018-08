UDINESE, VISITE MEDICHE IN CORSO PER TEODORCZYK

17/08/2018

Sfumato Seferovic e con Lapadula che prende tempo, l’Udinese ha deciso di affondare il colpo Lucasz Teodorczyk per l’attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il 27enne polacco in uscita dall’Anderlecht è virtualmente bianconero e sta svolgendo in questi istanti le visite mediche.