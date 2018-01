UDINESE, TRATTATIVA COL FLAMENGO PER FELIPE VIZEU

24 gennaio 2018

L’Udinese punta Felipe Vizeu, centravanti classe 1997 del Flamengo. Una notizia riportata dal portale Globo Esporte e che racconta della trattativa tra il club friulano e quello brasiliano: l’affare, se dovesse andare in porto, porterebbe l’attaccante all’Udinese a giugno. Da una parte i bianconeri vorrebbero pagare a rate il cartellino di Felipe Vizeu, dall’altra il Flamengo vorrebbe il pagamento in un’unica soluzione. il giocatore ha una clausola di rescissione da 70 milioni di euro, ma se l’affare dovesse andare in porto le cifre sarebbero molto inferiori.