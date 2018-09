UDINESE, SCUFFET: "ADDIO? PAROLE IN ESTATE, ORA SONO FELICE"

25/09/2018

Simone Scuffet si gode il momento in casa Udinese. Finito al centro di diverse voci di mercato in estate, l'estremo difensore dei friulani ha chiarito: "Dopo un’estate in cui non si sapeva come sarebbe andata a finire, ritrovarsi a giocare fa molto piacere- le sue parole a Udinese TV-. Si è parlato molto di un possibile trasferimento, le gerarchie a Udine non erano ancora ben definite e il fatto di aver giocato finora mi rende felice”.