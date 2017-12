UDINESE, RINNOVO PER HALLFREDSSON

22 dicembre 2017

Emil Hallfredsson ha prolungato il contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2020. Lo ha reso noto il club friulano. "Siamo felici di proseguire il nostro cammino assieme ad Hallfredsson - ha commentato il dg Franco Collavino - ed e' significativo che questa firma arrivi pochi giorni dopo la sua 50/a presenza con la nostra maglia. Hallfredsson ha dimostrato di poter dare un grande contributo di esperienza e lo riteniamo un elemento prezioso per quanto puo' dare in campo e nello spogliatoio, anche come esempio e punto di riferimento per i tanti giovani che fanno parte del nostro progetto". Emil Hallfredsson, nazionale islandese, fresco di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, e' arrivato all'Udinese nella finestra del mercato invernale del 2016 e ha tagliato il traguardo delle 50 partite in maglia bianconera proprio contro il Napoli in Coppa Italia.