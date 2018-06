UDINESE: RINNOVATO IL PRESTITO DI BAJIC AL BASAKSEHIR

13/06/2018

Ancora un altro anno in prestito in Turchia per Riad Bajic. Raggiunto l'accordo tra l'Udinese, club proprietario del cartellino, e l’Istanbul Başakşehir. Il club friulano, tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo del prestito della punta bosniaca, in Turchia dallo scorso gennaio: "Un altro anno nella Super Lig turca per Riad Bajic. E’ stato infatti trovato l’accordo con l’Istanbul Başakşehir Futbol Kulubu A.Ş per la cessione temporanea annuale, con diritto di opzione, della punta bosniaca. Bajic già da gennaio veste la maglia arancio-blu del club di Istanbul".