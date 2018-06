UDINESE, PRESO L'OLANDESE HIDDE TER AVEST

15/06/2018

Hidde ter Avest, giovane terzino destro classe 1997, olandese, e' un nuovo giocatore dell'Udinese. Ha firmato oggi un contratto di quattro anni con il club friulano, che in serata ha ufficializzato il trasferimento con un comunicato sul proprio sito. Ter Avest e' cresciuto nelle giovanili del Twente e con la squadra di Enschede ha fatto l'esordio in Eredivisie all'eta' di 17 anni. In quattro stagioni con la maglia rossa ha collezionato 100 presenze in competizioni ufficiali, diventando il secondo giocatore della storia dell'Eredivise come minuti giocati prima dei 20 anni, secondo solo a Clarence Seedorf. Hidde ha vestito anche la maglia Oranje di tutte le nazionali giovanili, dall'under 15 all'under 21. "Ter Avest e' uno di quei profili giovani con un grande potenziale su cui puntiamo per il futuro - ha dichiarato il dg dell'Udinese Franco Collavino -. Si e' gia' dimostrato un calciatore valido nella massima serie olandese, e qui a Udine avra' modo di crescere ancora".