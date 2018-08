UDINESE, POSSIBILE SCAMBIO CON L'ATALANTA

17/08/2018

L'Udinese proverà a piazzare il colpo nelle ultime ore di mercato, il club friulano vuole regalare al tecnico Velazquez una punta. Non solo Seferovic nell'elenco dei possibili attaccanti per i bianconeri, si continua a trattare col Genoa per Lapadula e nelle ultime ore la dirigenza friulana avrebbe avviato i contatti con l'Atalanta. Possibile trattativa per arrivare a Cornelius, sul tavolo anche un possibile scambio Ali Adnan-D'Alessandro.